В Москве ФНС начала выяснять, как горожане без работы смогли купить дорогие авто

В столичном управлении Федеральной налоговой службы (ФНС) начали массово направлять запросы гражданам, которые официально нигде не работают, но при этом позволяют себе дорогостоящие автомобили, яхты и элитную недвижимость.
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