МИД России: Маску следует обратить внимание на Африку

Американскому предпринимателю Илону Маску следует обратить внимание на Африку. Об этом сказал спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов в беседе с ТАСС.
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