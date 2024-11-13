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МИД России: Маску следует обратить внимание на Африку

МИД России: Маску следует обратить внимание на Африку

Американскому предпринимателю Илону Маску следует обратить внимание на Африку. Об этом сказал спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов в беседе с ТАСС.

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