Сила в правде
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Сила в правде

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SMS от банка или магазина: как проверить, что сообщение настоящее

SMS от банка или магазина: как проверить, что сообщение настоящее

По каким признакам проверить SMS от банка, магазина или службы доставки, какие сигналы должны насторожить и что изменил закон о борьбе с мошенничеством.

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