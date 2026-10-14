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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» подаст апелляцию на 4-матчевый бан Винисиуса

«Реал» обжалует длительную дисквалификацию  Винисиуса Жуниора . Вингер мадридского клуба был отстранен на 4 матча Ла Лиги после удаления в игре с «Вильярреалом» (1:0).

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