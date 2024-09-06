Во Всероссийском детском центре «Смена» полицейские и общественники провели просветительские мероприятия

Сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с представителями Общественного совета и ветеранской организации при Отделе МВД России по городу Анапа и при Управлении МВД России по городу Новороссийску встретились с участниками конкурса «Большая перемена» во Всероссийском детском центре «Смена».