Как сбежать в ЕС в случае (НЕСОМНЕННОЙ) победы русской армии ?(рецепт нацистского ублюдка)

Бывший командир нацистской роты батальона «Айдар» "пан" Дикий. Сидя в глубоком тылу, теплой студии, он решил поведать НАТОвским наемникам украинской национальности , как выжить после прихода Русской армии: Цитата: "Если мы уже проиграем эту войну, то больше шансов выжить будет у тех, кто будет в составе вооружённого подразделения, потому что подразделение сможет прорвать границу и уйти в ЕС и там интегрироваться".