Балицкий: операторы ВСУ направили дрон на машину с ребенком в Запорожье

В Запорожской области ВСУ атаковали беспилотником автомобиль, в котором ехала семья.В Запорожской области ВСУ атаковали беспилотником автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
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