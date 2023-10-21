Более 18 тысяч билетов продано на финал Медиалиги в Волгограде: «Каждая копейка пойдет на помощь ветеранам Сталинграда»

«Уже 18 328 человек ждем завтра на финале. Спасибо каждому, кто потратил 80 рублей на билет. Каждая копейка пойдет на помощь немногим живым ветеранам Сталинграда! Вы лучшие!» – сообщил глава МФЛ Николай Осипов.