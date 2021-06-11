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Брак портит женщин, любой вид отношений, только не официальный!

Брак портит женщин, любой вид отношений, только не официальный!

Брак портит женщин, любой вид отношений, только не официальный! Нормально всё у нас было до брака.

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СанСаныч Демченко
Брачный договор.тест ДНК--многих стерв поставит на место...
Виктор Белогорцев
миф если по брачному договору один из супругов ставится в не выгодное положение, то его можно признать ничтожным
Петрович
Но .... Если в заранее невыгдное положение ставиться муж - такое ничтожным. в наших судах, вряд-ли признают ....
СанСаныч Демченко
Увы..это так..Тем более сейчас, когда в вертепе-сильнейшее ЛГБТшное лобби во главе с гражданкой США...
СанСаныч Демченко
На усмотрение юристов..но у нас в стране-матриархат..все законы на стороне бабского сословия..Увы
СанСаныч Демченко
И ещё-брачный контракт должен быть составлен так, что-бы супруги не попадали в невыгодное положение...
Виктор Белогорцев
ну так ты же ДОЛЖЕН
Владимир Eвтушенко
кАПИТАЛИХМ ПЛЮНУЛ НА САМОЕ СВЯТОЕ - НА СЕМЬЮ, НА ЛЮБОВЬ. и ПРАВ сАНсАЕЫЧ, ТОЛЬКО БРАЧНЫЙ ДОГОВОР СЕЙЧАС НУЖНО СОСТАВЛЯТЬ, ЧТОБЫ УШЛАЯ БАБЁНКА, ПОЗАРИВШИСЬ ГА ТВОИ МИЛЛИОНЫ, не вздумала, выйдя за тебя замуж, через годик потребовать развода и раздела имущества.
Виктор Белогорцев
надо было сразу делить однушку
Лирина Полесская (Вяткина)
Брак хоть официальный, хоть неофициальный---НЕ в этом суть того, как сложатся отношения. Самое главное---одинаков ли у них уровень духовности !
Antanas
Муж остаётся в дураках.

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