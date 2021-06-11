ВМЕСТЕ - легче ВСЁПолитикаБрак портит женщин, любой вид отношений, только не официальный!Брак портит женщин, любой вид отношений, только не официальный! Нормально всё у нас было до брака.Вернуться к статье115НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСанСаныч ДемченкоБрачный договор.тест ДНК--многих стерв поставит на место...Виктор Белогорцевмиф если по брачному договору один из супругов ставится в не выгодное положение, то его можно признать ничтожнымПетровичНо .... Если в заранее невыгдное положение ставиться муж - такое ничтожным. в наших судах, вряд-ли признают ....СанСаныч ДемченкоУвы..это так..Тем более сейчас, когда в вертепе-сильнейшее ЛГБТшное лобби во главе с гражданкой США...СанСаныч ДемченкоНа усмотрение юристов..но у нас в стране-матриархат..все законы на стороне бабского сословия..УвыСанСаныч ДемченкоИ ещё-брачный контракт должен быть составлен так, что-бы супруги не попадали в невыгодное положение...Виктор Белогорцевну так ты же ДОЛЖЕНВладимир EвтушенкокАПИТАЛИХМ ПЛЮНУЛ НА САМОЕ СВЯТОЕ - НА СЕМЬЮ, НА ЛЮБОВЬ. и ПРАВ сАНсАЕЫЧ, ТОЛЬКО БРАЧНЫЙ ДОГОВОР СЕЙЧАС НУЖНО СОСТАВЛЯТЬ, ЧТОБЫ УШЛАЯ БАБЁНКА, ПОЗАРИВШИСЬ ГА ТВОИ МИЛЛИОНЫ, не вздумала, выйдя за тебя замуж, через годик потребовать развода и раздела имущества.Виктор Белогорцевнадо было сразу делить однушкуЛирина Полесская (Вяткина)Брак хоть официальный, хоть неофициальный---НЕ в этом суть того, как сложатся отношения. Самое главное---одинаков ли у них уровень духовности !AAntanasМуж остаётся в дураках.Комментировать
Свежие комментарии