Решение Североатлантического альянса пообещать Киеву членство вместо проработки мирного урегулирования конфликта с Москвой является худшим из возможных решений, сообщает The American Conservative со ссылкой на американского сенатора Рэнда Пола.
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