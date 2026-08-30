Ян Гагин: «Мы же не предлагаем США создать свободную экономическую зону под управлением России где-нибудь в Оклахоме» Ирина Мишина Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Материал комментируют: Андрей Суздальцев Ян Гагин В Киеве снова заговорили о переговорах и даже выдвинули условия по Донбассу.
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