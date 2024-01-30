Чего ждать от магнитных бурь в феврале 2024: шоковые геоудары G1 сокрушат магнитосферу к концу зимы Евгения КомароваФевраль 2024 года обещает стать непростым испытанием для тех, кто чувствителен к изменениям в атмосфере.
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