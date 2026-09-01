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КУРКУМА — МОЩНЕЙШЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ

КУРКУМА — МОЩНЕЙШЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ

В одном из древних языков (санскрит) слова, относящиеся к куркуме, означают, что она способна «изгонять червей из тела», «улучшать цвет и внешнее строение тела», «кожа выглядит более чистой и ясной», «красив, как звездное небо».

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