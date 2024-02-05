Чемпионат Греции. «Панатинаикос» уступил «Арису», «Марусси» встретится с «Лаврионом»

«Панатинаикос» уступил «Арису», «Марусси» дома встретится с «Лаврионом» Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Панатинаикос – Арис 70:73 (10:25, 24:14, 23:12, 13:22) Дата проведения 5 февраля, 18.
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