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ИА Регнум

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Количество БПЛА, сбитых на подлете к Москве, достигло 35

Количество БПЛА, сбитых на подлете к Москве, достигло 35

Подразделения противовоздушной обороны сбили еще 12 украинских беспилотников на подлете к Москве. Общее число уничтоженных дронов достигло 35.

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