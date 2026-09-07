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Царьград

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СК Югры: директор выплатил 200 млн рублей долгов сотрудникам

СК Югры: директор выплатил 200 млн рублей долгов сотрудникам

В Сургуте директор ООО "Стройиндустрия" выплатил около 200 млн рублей долга 585 сотрудникам после открытия уголовного дела.

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