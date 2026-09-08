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Список номинантов на "Золотой мяч" 2026 года объявил журнал France Football

Список номинантов на "Золотой мяч" 2026 года объявил журнал France Football

На награду лучшему футболисту будут претендовать 30 игроков. Также France Football во вторник, 8 сентября 2026 года, назвал претендентов на звание лучшего тренера и лучшего клуба планеты.

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