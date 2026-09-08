Список номинантов на "Золотой мяч" 2026 года объявил журнал France Football

На награду лучшему футболисту будут претендовать 30 игроков. Также France Football во вторник, 8 сентября 2026 года, назвал претендентов на звание лучшего тренера и лучшего клуба планеты.
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