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Закон, порядок, государство

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Пельмени из не пойми чего лепили на предприятии Уссурийска

Пельмени из не пойми чего лепили на предприятии Уссурийска

Факт производства тонны рыбных пельменей, изготовленных из сырья неизвестного происхождения выявлен Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора.

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