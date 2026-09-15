Казахстанские хирурги провели серию операций в Бишкеке

В Бишкеке завершилась серия совместных операций, организованных врачами Национального научного центра хирургии имени А.
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