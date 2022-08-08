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Военные железнодорожники ВВО в Хабаровском крае отметили профессиональный праздник тактико-специальным учением

Военные железнодорожники ВВО в Хабаровском крае отметили профессиональный праздник тактико-специальным учением

В ходе учения личный состав подразделения ЖДВ создал понтонную переправу через искусственно созданный водоем и осуществил пропуск по ней колонны военной техники на противоположный берег.

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