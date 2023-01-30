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РЯБКОВ ПРЯМО ПРЕДУПРЕДИЛ БАЛАНСИРУЮЩИЕ НА ГРАНИ ВОЙНЫ США: "ДОЛЖНЫ ОТДАВАТЬ СЕБЕ ОТЧЁТ"

РЯБКОВ ПРЯМО ПРЕДУПРЕДИЛ БАЛАНСИРУЮЩИЕ НА ГРАНИ ВОЙНЫ США: "ДОЛЖНЫ ОТДАВАТЬ СЕБЕ ОТЧЁТ"

Замглавы МИД России Сергей Рябков прямо предупредил балансирующие на грани войны с Россией США. По его словам, "в Вашингтоне должны отдавать себе отчёт", что без отказа от нынешнего курса нормального межгосударственного взаимодействия не получится.

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