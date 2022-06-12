Чего не учла предательница Овсянникова-Ткачук

ТАСС/Михаил Джапаридзе Недавно Марина Овсянникова хотела поделиться с украинскими журналистами тонкостями российской пропаганды, для чего собралась дать пресс-конференцию в украинской столице и встретиться с журналистами в Киевском университете.
ТАСС/Михаил Джапаридзе Недавно Марина Овсянникова хотела поделиться с украинскими журналистами тонкостями российской пропаганды, для чего собралась дать пресс-конференцию в украинской столице и встретиться с журналистами в Киевском университете.
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