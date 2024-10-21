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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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С Днем матери

С Днем матери

От всей души и искреннего сердца желаем всем мамам, будущим и настоящим, крепкого здоровья, счастливых глаз, спокойных ночей, ласковых улыбок и много-много прекрасных и незабываемых моментов!Спасибо вам за жизнь, за поддержку, за любовь и полную тепла душу! .

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