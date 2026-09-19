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Любовь вопреки устоям: советские артисты, которые увели чужих жён и прожили с ними всю жизнь

Любовь вопреки устоям: советские артисты, которые увели чужих жён и прожили с ними всю жизнь

В советскую эпоху личную жизнь известных артистов старались не выносить на публичное обсуждение. Официально считалось, что кумиры миллионов живут образцовыми семьями, а семейные драмы оставались скрытыми за закрытыми дверями.

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