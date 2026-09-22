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Калужские новости

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Калужские школьники начали Всероссийскую олимпиаду

Калужские школьники начали Всероссийскую олимпиаду

Школьный этап Всероссийской олимпиады в Калуге продлится до 23 октября, задания по астрономии, биологии, информатике, математике, физике и химии пройдут на платформе «Сириус.

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