От былинных богатырей до исторических личностей: выставка работ юных художников открылась во Владивостоке

30 ноября в залах Приморского отделения Союза художников России состоялось открытие выставки-конкурса работ учащихся детских художественных школ и художественных отделений школ искусств Владивостока «Во славу земли русской», сообщает PRIMPRESS.
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