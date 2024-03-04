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Яркий маникюр с золотыми полосками

Маникюр с золотыми полосками остается популярным уже не первый сезон. Это и шармиконы – объемные металлические наклейки, которыми имитируют кольца, и нарисованные от руки линии, и тонкие ленты, которые ввели в моду нейл дизайнеры на показах Delpozo.

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