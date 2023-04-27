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Аргентинский фокусник решил провести представление перед суровыми американскими шахтерами и представил им номер с ловлей пули зубами

Аргентинский фокусник решил провести представление перед суровыми американскими шахтерами и представил им номер с ловлей пули зубами

﻿﻿На днях листал ленту новостей и наткнулся на видео, где пранкстер (тот, кто разыгрывает людей) был сбит прохожим на улице из-за своей неуместной шутки и чуть не улетел в мир иной.

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