Аргентинский фокусник решил провести представление перед суровыми американскими шахтерами и представил им номер с ловлей пули зубами

На днях листал ленту новостей и наткнулся на видео, где пранкстер (тот, кто разыгрывает людей) был сбит прохожим на улице из-за своей неуместной шутки и чуть не улетел в мир иной.
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