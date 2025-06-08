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Телеканал «Моя Планета»

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Сколько в мире океанов

Сколько в мире океанов

Сколько в мире океанов Тихий  Атлантический  Индийский  Северный Ледовитый  Интересные факты об океанах Сколько в мире океанов Фото: Milya Shaykh/Shutterstock/FOTODOM В российской научной традиции официально выделяют четыре океана: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый Океан — это огромное количество воды, обладающее определенными свойствами (температура, влажность, соленость и так далее).

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