Сколько в мире океанов Тихий Атлантический Индийский Северный Ледовитый Интересные факты об океанах Сколько в мире океанов Фото: Milya Shaykh/Shutterstock/FOTODOM В российской научной традиции официально выделяют четыре океана: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый Океан — это огромное количество воды, обладающее определенными свойствами (температура, влажность, соленость и так далее).