Пленный боевик ВСУ рассказал о расстреле националистами украинских мобилизованных

Пленный военнослужащий 22-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Анисимов рассказал о случае расстрела украинскими боевиками своих же «побратимов» — мобилизованных, отказавшихся идти на выполнение боевой задачи в российскую деревню.
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