ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Малыхина (Буковская)
    Прогнозы неблагодарная штука, то совпадёт, а то пошутит...Аномально плохая ...
  • Варлам Устрялов
    Как сказано в фильме "Вариант "Омега" о самураях: "Хитрые азиаты". Можно сказать это и о вьетнамцах.Осознанный БРИКС:...
  • Eduard
    США всё пытаются свои странные законы внедрить другим!Минюст США назвал...

Пленный боевик ВСУ рассказал о расстреле националистами украинских мобилизованных

Пленный боевик ВСУ рассказал о расстреле националистами украинских мобилизованных

Пленный военнослужащий 22-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Анисимов рассказал о случае расстрела украинскими боевиками своих же «побратимов» — мобилизованных, отказавшихся идти на выполнение боевой задачи в российскую деревню.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх