РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 175 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    КАКОЙ УЖАС!!!!!   И это - люди? И это - мужчины?!!  ТВАРИ ПОГАНЫЕ!!  Желаю им ада...Связали ремнями и...
  • Фил
    Во идиот. Какая нафиг учеба, сейчас понизят призывной возраст и на передовую в утиль.Залужный заявил о...
  • Светлана Зуева
    Папашка этой каллас так " конфисковал" 10 000 000 рубликов при обмене на кроны....так что доча вся в папашу.....воры ...Каллас признала з...

Economist: Киев боится, что Трамп предложит переговоры по формуле Вэнса

Economist: Киев боится, что Трамп предложит переговоры по формуле Вэнса

TASS/AP/Michael Conroy Власти Украины начали опасаться того, что избранный президент США Дональд Трамп решит провести мирные переговоры с Россией по формуле, которую предлагал новоизбранный вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх