Economist: Киев боится, что Трамп предложит переговоры по формуле Вэнса

TASS/AP/Michael Conroy Власти Украины начали опасаться того, что избранный президент США Дональд Трамп решит провести мирные переговоры с Россией по формуле, которую предлагал новоизбранный вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс.
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