Вышел первый эпизод мультсериала о выдающихся российских ученых

Институт развития интернета (ИРИ) совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова и проектом НАУКА 0+ представили новый историко-просветительский проект — анимационный сериал об ученых, чьи открытия изменили ход истории и продолжают влиять на развитие науки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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