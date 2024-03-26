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Россияне в Беларуси смогут проголосовать на президентских выборах 17 марта.

Россияне в Беларуси смогут проголосовать на президентских выборах 17 марта.

17 марта 2024 года российские граждане, проживающие или временно находящиеся на территории Республики Беларусь, смогут принять участие в выборах Президента Российской Федерации на специально созданных избирательных участках.

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