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Миллиардер Владислав Доронин отдыхает в Греции с возлюбленной Кристиной Романовой и их детьми

Миллиардер Владислав Доронин отдыхает в Греции с возлюбленной Кристиной Романовой и их детьми

63-летний миллиардер Владислав Доронин отдыхает в Греции с возлюбленной, моделью Кристиной Романовой, и их детьми.

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