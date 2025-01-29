Алла Пугачева вновь привлекла внимание публики, появившись на спектакле «Записки сумасшедших», где главную роль исполняет Чулпан Хаматова.
Пугачева появилась на премьере спектакля с мужем
Комментарии
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Ilya Biryukov
Эта хуета никому не интересна, что за упорство постить этот мусор.
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19 час.
Марина
Да достали уже!!! Видимо и правда она собирается вернуться, потому все блогеры на уши встали, описывая что там делает эта скотина!!! Да плевать большинству на нее, куда она ходит, что смотрит, что ее радует, что бесит! Те, кому это интересно, зависают у пугалкина и все и так знают! От остальных, кто не желает пресмыкаться перед этой актеркой, истеричной и непорядочной, оставьте, пожалуйста в покое!!! Честное слово, читать не хочется, но ведь в инете сейчас шага не ступить, чтобы не нарваться на статью, статейку или вообщу пару слов о ней!!!!
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14 час.
валентина бобкова
как вы правы!башку бы оторвать патриотам,кто рассказывает о ней!не надо нам это знать,плевать мы на нее хотели,вернуться она хочет или нет,запретить,до х… наговорила!
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13 час.
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