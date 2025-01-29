Пугачева появилась на премьере спектакля с мужем

Марина

Да достали уже!!! Видимо и правда она собирается вернуться, потому все блогеры на уши встали, описывая что там делает эта скотина!!! Да плевать большинству на нее, куда она ходит, что смотрит, что ее радует, что бесит! Те, кому это интересно, зависают у пугалкина и все и так знают! От остальных, кто не желает пресмыкаться перед этой актеркой, истеричной и непорядочной, оставьте, пожалуйста в покое!!! Честное слово, читать не хочется, но ведь в инете сейчас шага не ступить, чтобы не нарваться на статью, статейку или вообщу пару слов о ней!!!!