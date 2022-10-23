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"Поток космической страсти": 3 знака зодиака закрутят новый страстный роман до конца октября

"Поток космической страсти": 3 знака зодиака закрутят новый страстный роман до конца октября

К концу октября у некоторых знаков зодиакального круга наступит период глобальных перемен в любовной сфере.

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