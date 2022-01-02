Происшествия

8 подписчиков

В Республике Коми инспекторы по делам несовершеннолетних поздравили подопечные семьи с Новым годом

В Воркуте сотрудники полиции и общественники в рамках одноименной акции навестили семьи, состоящие на учете в органах внутренних дел.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх