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В ГД предложили создать систему утилизации органики

В ГД предложили создать систему утилизации органики

Необходимо создать условия для переработки и утилизации органического мусора, потому что такие отходы намного агрессивнее пластика и наносят вред окружающей среде, сообщил зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

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