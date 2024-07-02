В ГД предложили создать систему утилизации органики

Необходимо создать условия для переработки и утилизации органического мусора, потому что такие отходы намного агрессивнее пластика и наносят вред окружающей среде, сообщил зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.