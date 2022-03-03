Какая-то неправильная весна: мартовские снегопады в Уссурийске перестали быть редкостью

Какая-то неправильная весна: мартовские снегопады в Уссурийске перестали быть редкостью

Мартовский снег — не редкое явление для Уссурийска. Убирать на антресоли теплые шапки и варежки жители округа как минимум до середины первого весеннего месяца не торопятся, а бывало, что и в апреле на город сыпались снежные хлопья.

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