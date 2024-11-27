Декабрист отблагодарит, если его «угостить» чаем: это секрет для обильного и пышного цветения Ольга БезродняяВ декабре уникальный кактус декабрист (Schlumbergera) вступает в пиковый период цветения, и его красные, розовые или белые цветы могут разбавить унылую зимнюю серость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии