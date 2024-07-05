Ys X: Nordics отправляется в плавание 25 октября на консолях и ПК Компания NIS America об...

Ys X: Nordics отправляется в плавание 25 октября на консолях и ПККомпания NIS America объявила, что Ys X: Nordics выйдет 25 октября в Северной Америке и Европе для PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и PC (Steam, GOG, Epic).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)