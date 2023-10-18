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Игорь Ознобихин о «Реальных пацанах» и своей популярности: «Я как самурай, нет цели – есть только путь»

Игорь Ознобихин о «Реальных пацанах» и своей популярности: «Я как самурай, нет цели – есть только путь»

23 октября на канале ТНТ стартует заключительный и прощальный сезон «Реальных пацанов». Знаменитый старший лейтенант Игорь Сергеевич, популярный актер Игорь Ознобихин поделился, о чем будет новый сезон и рассказал, какие впечатления остались от участия в шоу «Новые звезды в Африке».

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