Игорь Ознобихин о «Реальных пацанах» и своей популярности: «Я как самурай, нет цели – есть только путь»

23 октября на канале ТНТ стартует заключительный и прощальный сезон «Реальных пацанов». Знаменитый старший лейтенант Игорь Сергеевич, популярный актер Игорь Ознобихин поделился, о чем будет новый сезон и рассказал, какие впечатления остались от участия в шоу «Новые звезды в Африке».