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Мария Куликова готовится к свадьбе

Мария Куликова готовится к свадьбе

На телеканале «Россия» стартует детективная мелодрама «Зеркало лжи». Кадр из сериала "Зеркало лжи" Предоставлено телеканалом "Россия"Пережить потерю самых близких людей и в очередной раз поверить в то, что настоящий друг никогда не бросит тебя в беде,  пришлось актрисе благодаря съемкам в сериале «Зеркало лжи».

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