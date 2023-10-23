Мария Куликова готовится к свадьбе

На телеканале «Россия» стартует детективная мелодрама «Зеркало лжи». Кадр из сериала "Зеркало лжи" Предоставлено телеканалом "Россия"Пережить потерю самых близких людей и в очередной раз поверить в то, что настоящий друг никогда не бросит тебя в беде, пришлось актрисе благодаря съемкам в сериале «Зеркало лжи».