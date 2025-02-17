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Президент Италии сравнил Россию с Третьим рейхом: Захарова пообещала последствия

Президент Италии сравнил Россию с Третьим рейхом: Захарова пообещала последствия

Президент Италии Серджио Маттарелла сравнил Россию с Третьим рейхом. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что это не будет оставлено без последствий.

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