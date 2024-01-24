Около 10 тысяч километров дорог Подмосковья очистили от снега ночью

Дорожные службы Подмосковья продолжают ликвидировать последствия снегопада. В региональном Минтрансе уточнили, что во время ночного дежурства в Московской области расчистили около десяти тысяч километров дорог.
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