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В Первом МГМУ разработают препараты для улучшения ума через микробиоту кишечника

В Первом МГМУ разработают препараты для улучшения ума через микробиоту кишечника

В Институте общественного здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана и Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского Университета начнут поиск психобиотиков – препаратов, которые, поменяв состав микрофлоры, способны повлиять на когнитивные способности человека.

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