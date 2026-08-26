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Межконтинентальный кубок ФИФА. 1-й раунд. «Аль-Ахли» Сперцяна против «Окленда»

В 1-м раунде Межконтинентального кубка ФИФА « Аль-Ахли », за который выступает Эдуард Сперцян , сыграет дома с « Оклендом » из Новой Зеландии.

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