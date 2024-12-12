Родители заперли 2-летнюю дочь в кладовке с обогревателем, в результате чего ребенок скончался

В Соединенных Штатах общественность потрясла история, наполненная жестокостью и беспечностью. Семейная пара из Америки прибегла к самым жутким методам воспитания собственной дочери, что привело к трагическому финалу.
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