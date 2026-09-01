В павильоне Якутии на ВЭФ представили скелет мамонта и живую папайю

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Якутия на Восточном экономическом форуме представила у себя в павильоне скелет шерстистого мамонта и выращенные на территории республики деревья папайи.
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