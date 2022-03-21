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ФК «Ахмат» выиграл в суде дело против Google по блокировке YouTube-канала

ФК «Ахмат» выиграл в суде дело против Google по блокировке YouTube-канала

https://fine-news.ru/fk-ahmat-vyigral-v-sude-delo-protiv-goo. Футбол , 22 мар, 00:05  0  Арбитражный суд Москвы обязал Google разблокировать YouTube-канал грозненского «Ахмата» Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск футбольного клуба «Ахмат» к корпорации Google и обязал ее снять блокировку аккаунта грозненской команды в сети YouTube Болельщики «Ахмата» (Фото: ТАСС) Грозненский «Ахмат» выиграл в Арбитражном суде Москвы дело против Google по блокировке его YouTube-канала, сообщил президент футбольного клуба из Чеченской республики Магомед Даудов.

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